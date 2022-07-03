Какие культуры сажают в июле и почему не стоит расслабляться на втором месяце лета - узнайте в материале УНИАН.

Июль - экватор лета и, несмотря на то, что главные огородные работы проводятся весной, сейчас все еще можно высадить несколько растений и собрать с них урожай. УНИАН расскажет, что можно посадить в огороде в середине июля и как правильно это делать.

Ранее мы составляли подробный лунный посевной календарь на июль 2022, чтобы вы выбрали удачные даты для работы в саду.

Что можно посадить в огороде в конце июля и в середине

Во втором месяце лета можно высадить множество культур - в основном, это зелень и салатные овощи. Для таких целей идеально подходят освободившиеся грядки от прежних посадок. Также огородники высаживают растения, урожай с которых нужно будет собирать осенью.

Салат-латук, кресс-салат и руккола

Такие салатные овощи можно высаживать всё лето - созревают они быстро и дают регулярный урожай. Эти культуры холодостойки, поэтому засевать семенами почву огородники начинают уже с весны, а потом каждые две недели повторяют процедуру, чтобы регулярно иметь свежую зелень к столу. Учитывайте, что среди многообразия салатов всё-таки есть весенние, летние и осенние сорта. Летние требуют высадки в хорошо увлажненную почву и регулярного полива, иначе растения будут горчить на вкус.

Укроп

Его высаживают также с ранней весны, а затем каждые 10-15 дней до самой осени. Почва для посадки укропа должна быть хорошо разрыхлена, а также располагаться под прямыми солнечными лучами. Лучше всего семена укропа замочить перед посадкой на 2-3 дня в горячей воде, тогда первые всходы появятся быстро. Если этого не делать, то развитие растения произойдет на 13-18 сутки после посадки.

Шпинат

Данная культура также очень лояльна к температурам - как только с земли сходит последний снег, ее уже можно высаживать на огороде. Кроме того, шпинат совместим почти со всеми остальными растениями, поэтому он будет отличным вариантом для высадки в междурядье. С марта по июль шпинат сеют для использования зрелых листьев, до середины августа - ради молодых. В июле лучше всего выбирать сорта, устойчивые к стеблеванию, а высеивать их с интервалом в 20-30 дней.

Репа

Семена этого овоща можно сеять весь июль - только стоит выбрать правильный сорт:

ранние - 45–60 дней от всходов до технической спелости;

средние от 60 до 90 дней;

поздние - более 90 дней.

Огородники, которые планируют использовать репу летом, высевают ее весной, а вот урожай с семян, посаженных в июле, можно будет собрать ближе к осени и заготовить на зиму.

Свекла

Опытные садоводы говорят, что свеклу лучше всего сеять трижды за сезон: весной - для летнего потребления; в июне - для получения крупных корнеплодов, предназначенных для зимнего хранения, и в июле, чтобы иметь молодую свеклу осенью. Наиболее оптимальный вариант - выращивание свеклы через рассаду, тогда первые всходы вы увидите быстрее, чем при любом другом методе.

Фасоль

В июле можно повторно высадить раннеспелую фасоль, если вам нужны не бобы, а стручки. Даже если вдруг погода изменится и урожая вы не получите, то хуже огороду от этой посадки не будет, ведь фасоль - отличный сидерат.

Капуста

Ранние сорта белокочанной капусты - еще один вариант для ваших пустующих грядок. Если у вас уже есть среднеспелые и поздние сорта, то высаживать ранние нет смысла, но в случае, когда с поздними сортами не заладилось - вполне можно высадить летнюю рассаду. Срок ее созревания - 50-55 дней.

Брокколи - еще одна культура, которую активно высаживают в июле. Главное - не откладывать этот момент и успеть до середины месяца. Тогда капуста выдержит осенние заморозки и будет плодоносить до октября.

Также в июле можно высадить пекинскую капусту, срок созревания которой очень короткий - 50-60 дней. Это поможет вам получить урожай дважды за сезон, но если хотите выращивать пекинскую капусту, учитывайте ее чувствительность к световому дню. Если день короткий - 12-14 часов, то происходит рост листьев и завязывание кочана. При более длительном освещении - 16-18 часов - начинается необратимое формирование цветоноса и, как следствие, полностью теряется урожай.

Садоводы и огородники считают, что высаживать пекинскую капусту нужно не раньше 15 июля.

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