Когда в квартире неприятно пахнет - в ней невозможно чувствовать себя комфортно. Разбираемся, как избавиться от надоедливой проблемы.

Странный запах в квартире - будь-то "аромат" сырости, тушеной капусты или известный каждому "бабушкин душок" - не только сводит на нет все усилия по созданию уюта дома, но и добавляет проблем.

Чем убрать запах тухлятины дома и что делать, если в квартире странный запах - подскажет УНИАН.

Так и не разобравшись, откуда может идти неприятный запах в квартире, можно потратить месяцы на тщетные попытки скрыть вонь.

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Неприятный запах в квартире - причины появления

К появлению специфического "душка" может привести множество факторов, и не все их них очевидны. Среди распространенных причин:

плохая вентиляция - из-за недостаточного притока воздуха самые разнообразные ароматы, в том числе от готовки, могут скапливаться в помещениях - в результате появляется тот самый затхлый запах в частном доме или квартире;

- из-за недостаточного притока воздуха самые разнообразные ароматы, в том числе от готовки, могут скапливаться в помещениях - в результате появляется тот самый затхлый запах в частном доме или квартире; сырость или чрезмерная влажность могут создать питательную среду для плесени и грибка, которые вы можете не заметить, но точно почувствуете носом;

могут создать питательную среду для плесени и грибка, которые вы можете не заметить, но точно почувствуете носом; пыль - оседая на поверхностях, она может улавливать другие запахи - от животных, готовки, табачного дыма и прочего, именно поэтому эпицентром вони в квартире могут быть "заброшенные" углы, до уборки которых часто не доходят руки (кладовки, шкафы, ящики на кухне и так далее);

- оседая на поверхностях, она может улавливать другие запахи - от животных, готовки, табачного дыма и прочего, именно поэтому эпицентром вони в квартире могут быть "заброшенные" углы, до уборки которых часто не доходят руки (кладовки, шкафы, ящики на кухне и так далее); табачный дым - его запах очень стойкий и может проникать в обивку мебели, ковры и даже стены, потому вонь остается даже после многократных проветриваний.

Также не стоит забывать, что вся квартира может пропахнуть из-за одной единственной "ароматной" вещи. Это могут быть испортившаяся в кладовке картошка или протухшее варенье, пролитый за диван сок, грязное белье, мусорное ведро на кухне и многое другое.

Как убрать неприятный запах в квартире народными средствами и уборкой

Нередко люди задаются вопросом о том, как убрать запах в квартире, после бабушки или долгого периода отсутствия дома. И как бы не хотелось в таком случае найти суперэффективную "палочку-выручалочку", без игры в детектива тут не обойтись. Придется настойчиво искать причину вони и подбирать методы решения проблемы в зависимости от обнаруженной проблемы.

Если выяснится, что проблема связана с высокой влажностью помещения (например, после утечки воды), помогут специальные гаджеты - осушители и поглотители. Подробнее о том, как снизить влажность в доме, УНИАН уже рассказывал ранее.

Тщательная (гораздо более щепетильная, чем вы могли подумать!) уборка поможет, если источником вони окажутся пыльные вещи. Отмойте все поверхности в доме, включая ковры и шторы. Лучше нейтрализовать посторонние запахи при уборке поможет уксус и пищевая сода. Подумайте и о паровой чистке ковров и обивки мягкой мебели, в которые за время эксплуатации могли намертво въестся самые разнообразные запахи.

Чтобы эффект от ваших стараний по борьбе с вонью держался дольше, улучшите вентиляцию помещений. Как минимум, возьмите за привычку чаще открывать окна. В холодное время года, когда проветривать проблематичнее, помогут поглотители запаха из подручных средств. Например, можно оставить в комнатах тарелочки или баночки с кофейными зернами или кофейной гущей, пищевой содой, активированным углем.

Будьте уверены, пытаться замаскировать запах, не устранив основную причину, - абсолютно неэффективно. Так что с гордо поднятой головой отправляться на поиск того, что сделает вашу квартиру уютной - диффузоров с эфирными маслами, аромасвечей и аромапалочек - стоит только после того, как источник вони определен и устранен.

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