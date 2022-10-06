Чем лучше всего чистить радиаторы отопления и как помыть батарею в труднодоступных местах - читайте на УНИАН.

Радиаторы отопления есть в каждом доме - они нагревают помещение за счет горячей воды. В Украине, в основном, стоят алюминиевые и чугунные батареи - их мыть непросто, особенно, внутри. Если на батареях скапливается пыль и грязь, то эффективность теплоотдачи падает.

УНИАН расскажет, как почистить радиатор отопления внутри и снаружи быстро.

Как можно очистить батарею от пыли - лайфхаки

Идеальный вариант - протирать батареи влажной тряпкой каждую неделю, но так получается далеко не у всех людей. Если вы запустили процесс уборки, то придется устроить "генеральную". Для этого вам нужны:

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пылесос;

ведро;

жидкое моющее средство;

ершик;

ненужное полотенце, ткань или кусок полиэтилена;

сухая и влажная тряпки;

парогенератор или фен.

Сначала вам нужно включить пылесос - с помощью него получится собрать максимальное количество пыли. Тщательно пройдитесь трубкой пылесоса между секциями батареи, а потом положите под батарею ненужную ткань или полиэтилен. Также рекомендуем наклеить кусок клеенки за батарею, закрепив ее малярным скотчем. Так у вас получится защитить пол и обои от брызг грязи.

Как почистить батареи отопления от пыли - этапы и нюансы

Начинать уборку батарей нужно всегда снаружи. При этом, важно определиться, какие именно у вас батареи - чугунные или алюминиевые.

Как легко отмыть чугунную батарею - инструкция

Для того, чтобы легко и быстро отмыть чугунную батарею, возьмите ведро и налейте в него теплую воду. Добавьте жидкое моющее средство, ополосните в нем ершик. Затем этим ершиком вам нужно тщательно прочистить пространство между секциями. После того, как процесс внутренней очистки будет окончен, протрите батарею влажной тряпкой внутри и снаружи, вытрите насухо. Это обязательный шаг - если оставить батарею мокрой, то на ней скоро появится ржавчина.

Как отмыть алюминиевую батарею - советы

Для алюминиевых батарей ершик не поможет - он слишком толстый. В этом случае лучше использовать другие методы:

парогенератор - просто обработать им батарею, а грязь, которая стечет на пол, вытереть тряпкой;

- просто обработать им батарею, а грязь, которая стечет на пол, вытереть тряпкой; фен - продуть батарею, предварительно постелив на пол влажные тряпки - грязь осядет на них.

Альтернативный вариант, если нет ни фена, ни парогенератора - хлопчатобумажные перчатки. Их нужно надеть, затем намочить руки и вычистить вручную грязь с батарей - столько, сколько получится.

Как помыть батарею внутри - лайфхак, который сэкономит время

Частая проблема, с которой сталкиваются многие украинцы - батареи перестают нагреваться. Это происходит из-за засора одной из секций. Для того, чтобы продуть такую батарею, можно купить специальные химические средства или использовать очень сильный напор воды. Самостоятельно выполнять такие действия не рекомендуется - лучше пригласить сантехника.

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