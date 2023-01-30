Почему очки запотевают зимой, и что делать, дабы избежать такой ситуации - узнайте в материале УНИАН.

Все без исключения люди, которые вынуждены носить очки, в холодную погоду сталкиваются с проблемой, когда очки запотевают зимой. Это происходит в основном, когда человек заходит с холодной улицы в дом, офис, магазин или любое помещение. Способы и советы, как сделать, чтобы очки не потели на морозе, мы собрали в материале.

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Запотевают очки зимой - из-за чего это происходит

Ответ на вопрос о том, почему же очки запотевают зимой, имеет простое физическое объяснение. Из-за температурной разницы между улицей и теплым помещением, когда человек туда заходит, происходит охлаждение влажного воздуха на остывших линзах очков. В итоге на них образовывается и оседает конденсат из воздуха. В некоторых случаях на морозе очки могут запотеть просто так, даже если человек не входил в теплое помещение: на морозе стекло остывает, а выдыхаемый человеком теплый воздух оседает на нем. В сильный туман, когда большой показатель влаги в воздухе, конденсат тоже может оседать на линзах просто на улице.

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Какое средство от запотевания очков выбрать - советы

Чтобы понимать, как зимой ходить в очках, очень важно знать средства, которые предотвратят запотевание линз на улице и в помещениях. Побороть этот неприятный эффект помогут обычные подручные средства, которые имеются в каждом доме:

Жидкое мыло или шампунь - при помощи ватного диска надо тщательно обработать линзы, затем их просушить и вытереть тряпочкой.

- при помощи ватного диска надо тщательно обработать линзы, затем их просушить и вытереть тряпочкой. Кусочек простого твердого мыла - натереть линзы с обеих (внутренней и внешней) сторон. После этого хорошо протереть очки салфеткой или тряпкой. Образовавшаяся пленка будет эффективно препятствовать запотеванию очков.

- натереть линзы с обеих (внутренней и внешней) сторон. После этого хорошо протереть очки салфеткой или тряпкой. Образовавшаяся пленка будет эффективно препятствовать запотеванию очков. Также можно нанести на линзы немного глицерина, который продается в любой аптеке. Глицерином надо пропитать тряпку из мягкой ткани и равномерно его нанести на обе поверхности линз и просушить. Потом отполировать стекло сухой салфеткой.

В продаже есть множество специальных средств в виде спрея или салфеток, которые также помогают бороться с запотеванием линз. При этом, их очень можно всегда носить с собой и очень удобно применять для обработки поверхности стекол.

Важно знать, что крайне не рекомендуется протирать линзы очков частями любой одежды. Дело в том, что ткань может оказаться грубой и поцарапать линзы. Запрещено для очков применять средства против запотевания автомобильных стекол или зеркал. Такие вещества испортят очки и могут негативно повлиять на зрение человека из-за своего химического состава.

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