Для борьбы с сединой можно воспользоваться народными методами.

Седые волоски могут появиться даже у молодых людей. И в 25, и в 35, и в 45 лет седина нравится не многим. И если вы не готовы смириться с тем, что ваши волосы теряют цвет, вам стоит узнать, как избавиться от седины.

Ранее УНИАН уже рассказывал, как закрасить седину краской или хной, а теперь же предлагаем вам узнать, как избавиться от седины без окрашивания.

Как избавиться от седины в домашних условиях - самый простой метод

Существует мнение, что избавиться от седины можно с помощью йода. Половинку пузырька йода нужно вылить в 5 литров воды. Таким раствором достаточно ополоснуть уже вымытые и чистые волосы. Йод будет стимулировать работу обменных процессов в организме. Благодаря этому ускорится выработка меланина, именно он отвечает за цвет волос. Однако если у вас не получится избавиться от седины навсегда и с первого раза, не стоит огорчаться. На самом деле остановить процесс появления седины невозможно, вы можете только его замедлить.

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Как избавиться от седины народными средствами - настойки и отвары

Если вы хотите узнать, как избавиться от ранней седины, стоит прислушаться к советам бабушек. Они советуют приготовить отвар из крапивы. Вам нужно:

собрать стебли крапивы;

залить их водой;

добавить примерно 250 мл яблочного уксуса на 500 мл воды;

все это прокипятить, а затем процедить отвар.

Полученным "зельем" ополаскивайте волосы каждый день. Такую процедуру нужно производить не более трех недель.

Помимо этого, вы можете попробовать настойку из лопуха и семян укропа. Корни лопуха нужно измельчить и залить водой. Полученный отвар очень долго кипятить - корни должны провариться, а половина воды - выкипеть. После этого в отвар нужно всыпать семена укропа и остудить. Через два часа средство можно использовать. Втирайте его в корни волос дважды в день. Через месяц вы можете заметить, что седины стало меньше.

Избавляемся от седины массажем

Оказывается, избавиться от ранней седины поможет даже массаж. Однако здесь очень важна периодичность. Его нужно делать регулярно - каждый день, плюс еще раз перед каждым мытьем головы. Такой массаж помогает вернуть волосам силу и блеск, также он борется с сединой.

Первый вариант массажа. Разделите волосы на небольшие пряди. Каждую прядь нужно скручивать от начала и до конца, в таком скрученном положении волосы держать несколько секунд.

Второй вариант массажа. Массируйте кожу головы круговыми движениями. Проминайте кожу от затылка к макушке и наоборот. Также вы можете использовать касторовое масло, массируя голову.

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