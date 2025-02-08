Мелкие проблемы с зарядкой гаджета можно решить самостоятельно.

Может возникнуть серьезная проблема с любимым гаджетом – телефон не заряжается. Перед тем, как бежать в мастерскую, в домашних условиях стоит провести несколько простых манипуляций.

В первую очередь, проверьте, исправна ли розетка, в которую вы вставляли зарядное устройство – просто воткните в нее шнур о какого-то другого электроприбора и проверьте, будет ли он работать.

Второе, что необходимо сделать – убедиться, что ваша зарядка или шнур от нее рабочие. Это можно сделать, подключив к зарядке другой гаджет. Если от нее другое устройство будет нормально заряжаться, тогда проблема именно в вашем гаджете.

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Что делать, если телефон стоит на зарядке и не заряжается

В домашних условиях можно попробовать спасти ситуацию – проблему удастся решить, если зарядка не шла по таким причинам:

Мешал мусор, который собрался в гнезде от зарядки.

Окислились контакты гнезда для зарядки.

Вот как заставить телефон заряжаться – заточите деревянную зубочистку так, чтобы получилась лопатка, и этим инструментом уберите мусор, который мог скопиться в зарядном гнезде. После этого возьмите медицинский спирт, слегка смочите в нем заточенную зубочистку и аккуратно протрите ею контакты.

Процедуру нужно повторять до тех пор, пока зубочистка не перестанет пачкаться – если контакты окислились, на ней будет оставаться отчищенный налет.

После чистки необходимо подождать несколько секунд, пока с гнезда выветрится спирт. Потом проверьте, будет батарея устройства наполняться или нет.

Что делать, если телефон стоит на зарядке, но проценты не прибавляются

Если гаджет не стал заряжаться после чистки гнезда и контактов, то может быть проблема с разъемом на плате или с батареей. Батарею можно проверить с помощью универсального зарядного устройства. Вот как понять, что сломалось гнездо в телефоне – если батарея зарядилась и нормально держит заряд, то проблема именно в нем.

Гнездо могло просто износиться. Еще одна возможная причина поломки – микротрещины в местах пайки. Гнездо можно заменить в мастерской.

Зарядка идет, но телефон не заряжается

Причиной такой проблемы может быть программный "глюк". Если вы видите, что есть значок, который свидетельствует о том, что гаджет должен накапливать энергию, но на самом деле телефон не заряжается, что стоит просто сбросить операционную систему.

Ранее УНИАН выяснил, почему не включается телефон от Apple – iPhone.

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