Что купить и приготовить накануне, если вдруг отключат свет на Новый год.

В условиях войны мы не можем предсказать, какой будет обстановка и будут ли отключать свет на Новый год. Но можем позаботиться о некоторых вещах накануне, чтобы темнота и холод не испортили нам праздник.

Что купить, если не будет света на Новый год, и чем запастись

Свечи и спички

Кроме красивых праздничных, нелишним будет приобрести и обычные свечи. Лучше покупать восковые - они горят дольше, или стеариновые. Парафиновые свечи дешевле, но и сгорают они очень быстро.

Купите также спички или зажигалки и положите так, чтобы можно было без труда найти.

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Фонари и батарейки

На случай отключения света хорошо, если в доме будет фонарь, и не один. Неплохо иметь фонари разных видов - например, на батарейках, солнечных аккумуляторах, механические. Побеспокойтесь о батарейках к фонарям и другим приборам - посмотрите заранее, куда какие нужны.

Сухой спирт

Выручит, если в доме электроплита. Например, на сухом спирте можно вскипятить воду или подогреть что-то. Он горит недолго, но этого времени будет достаточно - нужно зажечь сначала одну таблетку спирта, а затем по мере сгорания подкладывать новые.

Питьевая вода

Купите про запас питьевой воды - случается, что во время отключения электричества также отключают и воду.

Топливо для генератора

Если у вас есть генератор, то нужно позаботиться и о запасе топлива для него.

Можно также кприобрести туристическую газовую горелку - на ней можно будет тоже что-то приготовить или подогреть. Еще одна хорошая альтернатива электрическому освещению - гирлянда с источником питания USB.

Что нужно сделать перед Новым годом еще на случай отключения света:

зарядите все телефоны, павербанки, фонари и ноутбуки;

сделайте запас не только питьевой, но и технической воды - чтобы было, как помыть руки и пользоваться уборной;

сделайте заранее все возможные приготовления: блюда, оформление стола, мебель;

подготовьте место на балконе, веранде, террасе или в погребе, где можно будет держать продукты без холодильника;

найдите теплые вещи для себя, родных или гостей, положите где-то рядом пледы;

заварите чай в термосе.

Что касается культурной программы - что делать на Новый год без света, то можно заранее подумать о настольных играх или словесных, чтобы скрасить досуг и скоротать вечер.

Ранее мы рассказывали, как загадать желание на Новый год 2024, чтобы оно точно сбылось.

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