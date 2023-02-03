Чем можно очистить хромированные краны и как избавиться от следов воды - узнайте в материале УНИАН.

Разводы от воды на сантехнике - это проблема, с которой сталкиваются все хозяйки. Какие бы средства вы не выбирали, даже самое дорогостоящее моющее бессильно перед жесткой водой. УНИАН расскажет, чем чистить краны, чтобы блестели и оставались без пятен.

Ранее мы говорили о том, как очистить кока-колой унитаз.

Как убрать пятна на кране - самые лучшие средства

Прежде, чем судорожно искать "то самое" моющее, которое навсегда избавит вас от необходимости до блеска вымывать краны, узнайте, почему вообще они так сильно загрязняются. Причин, скорее всего, два:

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после принятия душа или ванны вы не вытираете насухо сантехнику;

моющие средства, которыми вы пользуетесь, портят материал, из которого сделан кран.

Первая проблема решается просто - нужно взять в привычку каждый раз после пользования ванной брать тряпку и убирать воду со всех поверхностей. Вторая проблема сложнее - здесь придется читать составы.

Во-первых, помните, что средства, содержащие соляную, серную или фосфорную кислоту, способствуют образованию темных пятен на сантехнике. Во-вторых, смешивать разные моющие нельзя - это может привести к неожиданному результату.

Для того, чтобы быстро и эффективно убрать следы от воды, можно воспользоваться:

уксусным раствором - смешать уксус и воду в равных пропорциях, смочить салфетку в растворе, протереть кран, затем смыть водой и насухо вытереть тряпкой;

- смешать уксус и воду в равных пропорциях, смочить салфетку в растворе, протереть кран, затем смыть водой и насухо вытереть тряпкой; лимонной кислотой - смешать воду и лимонную кислоту в пропорции 1:4, в раствор окунуть смеситель и оставить на ночь, утром вымыть;

- смешать воду и лимонную кислоту в пропорции 1:4, в раствор окунуть смеситель и оставить на ночь, утром вымыть; хозяйственным мылом - брусок натереть на терке, развести в теплой воде, добавить соду, смочить в растворе тряпку, вытереть ею смеситель, а через час смыть теплой водой;

- брусок натереть на терке, развести в теплой воде, добавить соду, смочить в растворе тряпку, вытереть ею смеситель, а через час смыть теплой водой; солью - насыпать на салфетку и протереть кран.

Также возникает вопрос, как очистить кран от водного камня, если сантехника хромированная. В этом случае стоит использовать только хозяйственное мыло - все остальные средства могут оказаться слишком агрессивными для королевского хрома.

Как убрать окисление с крана - уникальный метод

Если вам понравился какой-то способ из тех, что мы перечислили выше, но вы хотите сохранить идеальный результат надолго - записывайте оригинальный лайфхак.

Нужно взять пергаментную бумагу (она пропитана воском) и натереть ею краны. После этой процедуры на смесителях останется тонкая восковая пленка, на которой вода задерживаться не будет - капли просто стекут вниз.

Проводить такую манипуляцию можно раз в неделю - после каждой генеральной уборки в ванной.

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