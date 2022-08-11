Удобрения для клумбы можно сделать своими руками из бананов, яичной скорлупы и других недорогих средств.

Любая клумба будет рада подкормкам и отблагодарит цветовода буйным цветением. Удобрения для клумбы в августе важно вносить не только для пышного цветения, но и для хорошего роста растений в следующем году. Поэтому особенно важно подкармливать многолетники.

УНИАН расскажет, как приготовить удобрения для клумбы в домашних условиях. Ранее мы подсказывали, чем подкормить малину, чтобы было много ягод.

Какие цветы нельзя удобрять органикой

Некоторые цветы нельзя подкармливать органическими удобрениями. Органика не только не ускорит их рост, но даже может убить растение. К таким цветам относятся астры, пионы, ирисы, лилии, гладиолусы, бархатцы. Эти цветы подкармливают только минеральным удобрением.

Настой картофельных очисток

Выложите картофельные очистки на дно ведра и залейте горячей водой. Накройте ведро крышкой и оставьте на неделю. Этим раствором полейте клумбу.

Настой банановой кожуры

Настой из кожуры банана особенно полезен для растений в стадии цветения. Такое удобрение стимулирует появление новых бутонов и продлевает цветение. Для приготовления раствора кожуру с 8-10 бананов залейте горячей водой и оставьте настаиваться на 7 дней. После этого настоем полейте цветы у корня.

Раствор золы

Зола содержит полезные для роста цветов калий и кальций. Для приготовления раствора 1 стакан золы растворите в 10 л воды. Этим раствором полейте землю на клумбе.

Настой из трав

Сорняки могут принести пользу клумбе. Из сорных растений готовят настой, которым поливают цветник. Для приготовления настоя наполните ведро или бочку сорняками наполовину. Затем доверху залейте водой. Закройте крышкой и оставьте под солнцем на несколько дней. Затем разбавьте настой обычной водой в соотношении 1 к 10 и полейте клумбу.

Настой яичной скорлупы

Этот настой питает цветы необходимым для их роста кальцием. Яичную скорлупу залейте водой в соотношении 1:5. Оставьте жидкость настаиваться на неделю и полейте цветник.

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