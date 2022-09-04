Чем обработать сад осенью, чтобы уничтожить вредителей и предотвратить болезни деревьев - читайте на УНИАН.

В Украине закончилось лето, но работа у садоводов не закончилась. Впереди у них важное занятие - опрыскать деревья в саду. Перед заморозками вредители деревьев откладывают яйца в кору, или сами прячутся под корой для зимовки.

Осенняя обработка поможет избавиться от всех опасных для дерева насекомых и предотвратит заболевания сада. Обработку проводят в сухую и безветренную погоду. Опрыскивание рекомендуется сочетать с побелкой стволов.

Когда обрабатывать сад осенью

Обработать дерево осенью рекомендуется дважды. Первая профилактическая обработка проводится вначале осени, как только сняли урожай с дерева. Второй раз сад опрыскивают после начала заморозков, поскольку насекомые прячутся от мороза под кору. Делают это примерно в конце октября или начале ноября, когда температура по ночам опускается ниже нуля.

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Чем обработать сад осенью: лучшие средства

Против грибковых заболеваний и парши яблонь, а также против вредителей и их личинок деревья опрыскивают раствором мочевины . Это азотное удобрение, которое продается в агромагазине. 500 мл мочевины разводят в 10 л воды. Раствором обрызгивают деревья и поливают почву.

. Это азотное удобрение, которое продается в агромагазине. 500 мл мочевины разводят в 10 л воды. Раствором обрызгивают деревья и поливают почву. Хорошее средство против мучнистой росы, гниения, личинок вредителей и других проблем деревьев - медный купорос . 10 г гранул разводят в 1 л воды. Раствором опрыскивают стволы и крону. Чем моложе деревья, тем меньше их нужно обрабатывать.

. 10 г гранул разводят в 1 л воды. Раствором опрыскивают стволы и крону. Чем моложе деревья, тем меньше их нужно обрабатывать. Сливы, вишни и абрикосы опрыскивают раствором железного купороса . Он не только эффективен против мха, парши лишая и других заболеваний, но и питает растения железом. 1 кг купороса разводят в 15 л воды

. Он не только эффективен против мха, парши лишая и других заболеваний, но и питает растения железом. 1 кг купороса разводят в 15 л воды Бордоская жидкость используется для защиты сада от мучнистой росы, гнили и грибковых заболеваний. Купить это средство можно в агромагазине. Им обрабатывают не только плодовые деревья, но и виноград и кусты земляники.

используется для защиты сада от мучнистой росы, гнили и грибковых заболеваний. Купить это средство можно в агромагазине. Им обрабатывают не только плодовые деревья, но и виноград и кусты земляники. Крыжовник, смородину и малину осенью обрабатывают раствором с кальцинированной содой и мылом . В 10 л теплой воды растворите 1 кг соды и одно натертое на терке хозяйственное мыло.

Побелка деревьев осенью

Нужно ли белить деревья осенью - вопрос дискуссионный. Некоторые садоводы считают, что побелка деревьев - ненужная и устаревшая практика. Другие же уверены, что эта процедура защищает ствол от вредителей и зимних морозов.

Если вы решили побелить деревья осенью, рекомендуем приготовить такую смесь: 80 г казеинового клея, 500 г медного купороса и 3 гашеной кг извести. Смешайте ингредиенты и доливайте воду, пока смесь не станет похожа на сметану по консистенции. Затем нанесите на стволы тонким слоем.

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