Копеечные средства, которые справятся с налетом, жиром или нагаром, вероятно, уже есть на вашей кухне.

Кто не любит стеклянную посуду? Это просто и эстетично. Но вот пачкаются стеклянные миски, стаканы, бокалы и рюмки легче легкого - на них оседают пыль и известковый налет, а формы для выпекания и кастрюли быстро покрываются нагаром и желтеют. Как придать блеск стеклу, чтобы посуда выглядела как новая и даже лучше, не потратив лишних денег - рассказывает УНИАН.

Ранее мы говорили о том, как отмыть жирную посуду легко и без лишних затрат на дорогостоящие химические средства.

Чем помыть стекло, чтобы оно блестело - лучшие средства

С вопросами о том, как вымыть до блеска бокалы или как почистить стаканы до блеска, разобраться проще всего. Эта посуда редко пачкается настолько, чтобы ее приходилось тщательно тереть. Главная задача - избавиться от пыли, известковых разводов и других загрязнений, а также вернуть блеск.

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Для этого стаканы и рюмки (конечно, без остатков напитков) можно "искупать" в ванночке с "секретным ингредиентом". Вернуть блеск помогут, к примеру, нашатырный спирт, синька или уксус (его нельзя использовать для изделий с позолотой). Добавьте одно из средств на выбор в воду в пропорции 1 ст.л. на литр воды и прополощите в растворе посуду. После - ополосните в холодной воде, и увидите, как стаканы или бокалы засияют. Главное - не забудьте правильно их высушить - ниже рассказываем, как это делать.

Как мыть стеклянную посуду без разводов и царапин - простые правила

При мытье изделий из хрупкого стекла, забудьте об абразивных моющих средствах и жестких щетках, если не хотите их исцарапать. Мойте стаканы, тарелки и другие изделия из стекла с помощью мягкой губки или люфы и привычных средств для мытья посуды.

Лучший способ высушить помытую посуду из стекла - оставить высыхать естественным образом на решетке или полотенце вверх дном. Вода быстро стечет, а разводов и пятен не останется. Если же есть необходимость протереть такую посуду досуха - используйте полотенце из льна или бархатную тряпочку. Они не оставят следов из волокон от ткани.

Как отмыть стеклянную посуду для запекания - инструкция

С такой, казалось бы, непростой задачей, как отмыть стеклянную посуду для запекания от старого жира, справятся все те же простые средства - уксус и нашатырный спирт. Также поможет сода.

Смешайте соду с водой, чтобы получилась густая паста, и нанесите ее на изделие толстым слоем. Сверху побрызгайте раствором уксуса (5 ложек на литр воды). Оставьте отмокать около часа и смойте грязь без труда.

Если этот способ не подошел, можно обильно смазать грязную посуду нашатырным спиртом и оставить на ночь. В этом случае обязательно пользуйтесь маской и перчатками. К утру грязь растворится, и ее легко можно будет удалить губкой. Этот же способ подойдет тем, кто ищет, как очистить стеклянную посуду от нагара.

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