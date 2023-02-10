Мытье посуды не доставляет никакого удовольствия, особенно если на кухонной утвари остался старый жир.

Мыть посуду, наверное, не любит никто, тем более если она покрыта жиром. Такое загрязнение просто так не отмоешь, а чем дольше посуда стоит, тем сложнее ей вернуть первоначальный вид. Хозяйкам приходится прибегать к изощренным методам, чтобы отскрести жир, который, кажется, не собирается покидать кухонную утварь.

УНИАН разбирался, как отмыть жирную посуду легко и без лишних затрат на дорогостоящие химические средства.

Ранее мы говорили о том, как отчистить плиту от жира и нагара.

Видео дня

Как отмыть жирную посуду - два самых легких способа

Жирная посуда легко отмывается копеечным средством, которое есть у каждого дома - пищевой содой. Чтобы отчистить посуду содой, необходимо лишь нанести порошок на губку для мытья посуды и потереть кухонную утварь, после чего ополоснуть. Для лучшего эффекта жирную посуду лучше обдать кипятком.

Этот способ нельзя применять на тефлоновых и антипригарных покрытиях. Сода - это абразив, который может повредить нежную поверхность. В этом случае лучше использовать стружку хозяйственного мыла.

Натираем мыло на терке и полученную стружку смешиваем с водой до кашеобразного состояния. Полученной смесью натираем поверхность, которую нужно очистить, и оставляем на минут 30. После обработки мылом моем посуду как обычно.

Как удалить старый жир с посуды - "рецепт" предусмотрительных хозяек

Если же жир на посуде поселился очень давно и просто так уже не отмывается, то не расстраивайтесь. В этом случае так же поможет сода. Этот способ очень агрессивный, и его нельзя применять на "нежной" посуде.

Вам понадобятся пищевая сода, соль и уксус. Все ингредиенты нужно смешать и нанести на загрязнение. Смеси нужно дать немного времени постоять, после чего потереть губкой, а после завершения обработки тщательно ополоснуть.

Как идеально вымыть посуду - пошаговая инструкция

Приятно смотреть на идеально чистую посуду, когда все прям блестит. Но далеко не все знают, как добиться такого эффекта. Наши бабушки хранили один способ, с помощью которого их посуда всегда сияла независимо от того, как сильно ее пачкали:

Шаг 1. Берем большую емкость, в которую можно будет поместить всю посуду.

Берем большую емкость, в которую можно будет поместить всю посуду. Шаг 2 . В отдельной кастрюле смешиваем воду и пищевую соду из расчета 2-3 столовые ложки на литр и хорошо подогреваем, но не доводим до кипения. Раствора должно хватить, чтобы покрыть всю грязную посуду.

. В отдельной кастрюле смешиваем воду и пищевую соду из расчета 2-3 столовые ложки на литр и хорошо подогреваем, но не доводим до кипения. Раствора должно хватить, чтобы покрыть всю грязную посуду. Шаг 3. Полученной смесью заливаем жирную посуду и оставляем примерно на 40 минут.

Полученной смесью заливаем жирную посуду и оставляем примерно на 40 минут. Шаг 4. После того, как срок замачивания посуды завершился, моем кухонную утварь под теплой водой как обычно.

Кстати, этот способ поможет убрать даже неприятный желтый налет, который часто образуется на посуде.

Вас также могут заинтересовать новости: