Почему появляются кроты на участке, чем они опасны и как быстро попрощаться с зверьком - узнайте в материале УНИАН.

Опытные дачники говорят, что крота можно на участке и не заметить - зверь живет под землей и редко показывается людям. Единственное, что его выдает - это рыхлые насыпи в форме вулкана, которые остаются после того, как крот выроет себе тоннель.

УНИАН расскажет, чего боятся кроты и почему нужно от них избавляться.

Почему появляются кроты на участке и чем они опасны

Как правило, таких животных ваши растения не интересуют. Крот питается насекомыми и вредит растениям только косвенно. Пытаясь найти себе пропитание, он роет тоннели и повреждает корни огородных посадок.

Кроме того, в шерсти зверька обитают клещи и блохи, а сам крот может быть переносчиком бешенства. Если вдруг ваш домашний питомец встретит крота, то рискует заразиться от него чем-нибудь.

Польза от кротов тоже есть - они отлично разрыхляют землю, обеспечивая приток кислорода к растениям, и питаются насекомыми, которые вредят урожаю.

Как избавиться от кротов народными средствами

Если вам не хочется, чтобы на вашем участке хозяйничал крот, воспользуйтесь нашими советами. Так у вас получится выпроводить незваного гостя и не навредить животному.

Приготовьте репелленты

Смешайте в миске 1\4 стакана касторки, 6 ст.л воды и 2 ст.л моющего средства для посуды. Взбейте раствор блендером, налейте немного в садовую лейку и разбавьте водой. Полейте этим составом участки газона, на которых был обнаружен крот - это заставит его "переехать" с вашего огорода.

Купите ловушку

В магазинах есть множество подобных изделий - вам нужна конструкция в виде коробки или тубы, которая накроет крота, но не причинит ему вреда. Если вам удастся поймать крота таким образом, то не доставайте его сами - отнесите подальше от жилых домов и выпустите из ловушки.

Альтернативный вариант - ультразвуковой отпугиватель, который нужно просто вставить в землю. Устройство издает низкочастотные импульсы, отпугивающие кротов. Перед покупкой лучше внимательно читать отзывы - не все такие гаджеты одинаково эффективны.

Высадите цветы и растения

Нарциссы, бархатцы, рябчики или лук - запах этих растений неприятен кротам, поэтому они избегают участков, где растут подобные культуры.

Используйте компостную яму

Этот способ хорош, как отвлекающий маневр - в компостной яме заведутся дождевые черви, а крот будет питаться только ими, игнорируя все остальные места на участке. Компост не поможет вам избавиться от крота совсем, но хотя бы поможет направить его энергию в мирное русло.

Вас также могут заинтересовать новости: