Разбираем полезные свойства арбуза и называем признаки сладкого и спелого плода.

Среди сезонных фруктов и овощей августа арбуз считается самым вкусным лакомством. Любители арбуза готовы есть его каждый день, но даже у такой прекрасной культуры есть противопоказания. УНИАН расскажет, чем полезны и вредны арбузы, и как выбрать сладкие и сочные плоды при покупке.

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Чем полезен арбуз

Арбуз - отличный источник витаминов A, В1 и В6, которые полезны для зрения и нервной система. Фолиевая кислота в его составе крайне важна для нормального кровообращения. Ликопин в арбузе уменьшает тромбообразование, укрепляет сосуды и замедляет процессы старения.

Доказано, что арбуз улучшает пищеварение, полезен для обмена веществ, уменьшает риск заболевания сердечными болезнями. Его сок полезен для почек и обладает мочегонным действием. Из косточек арбуза производят чрезвычайно полезное для кожи и волос арбузное масло.

Вред арбуза и противопоказания

Арбузы могут навредить здоровью, если покупать их в непроверенном месте. Для увеличения сроков хранения в них могут добавлять вредные вещества. Также не стоит покупать это растение возле дорог.

Нельзя употреблять разрезанный арбуз, если он хранился не в холодильнике. Портится этот продукт очень быстро. Есть большой риск отравиться несвежим фруктом.

Арбуз с осторожностью дают детям из-за сильного мочегонного эффекта. Не рекомендуется употреблять этот продукт при болезнях кишечника и сахарном диабете. В сутки рекомендуется съедать не больше 1 кг арбузной мякоти.

Как выбрать сладкий и сочный арбуз

Специалисты советуют покупать арбузы среднего размера. Большие плоды часто бывают несладкими и водянистыми, а в маленьких много косточек. О сладости арбуза говорит наличие желтого пятна на кожуре - это значит, что плод созрел естественным путем. При постукивании звук должен быть звонким. А если арбуз сжать с двух сторон, то должен послышаться легкий хруст.

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