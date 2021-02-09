Снегопад, который в течение двух дней царил в столице, поставил Киев под угрозу транспортного коллапса. Чтобы не допустить этого, в Офисе Президента приняли решение помочь силами Укравтодора киевским коммунальщикам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

«Ночью вместе с главой Укравтодора Александром Кубраковым приняли решение протянуть Киеву руку помощи по преодолению снежной непогоды. Ведь для нас комфорт горожан - самое главное», - рассказал Тимошенко.

К работе в столице привлекли технику, которая работает на дорогах государственного значения в Киевской области. За ночь работники Укравтодора расчистили около 50 км основных магистралей Киева, в том числе – наиболее загруженные въезды в город.

«В ситуации, когда кому-то трудно справиться самостоятельно, принять дружескую помощь является правильным решением», - комментирует заместитель главы ОП.

Тимошенко обнародовал видео, на котором видно, как снегоуборочные машины чистят от снега проспект Бажана и улицу Академика Заболотного.

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Автор: УНИАН