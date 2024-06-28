Он будет доказывать безосновательность обвинения в суде, заявляют в КГГА.

Директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному вручено подозрение по делу об уборке города от шин в начале полномасштабного российского вторжения. В КГГА считают это продолжением дискредитации столичной власти и политическим давлением. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской власти.

"Дискредитация столичной власти продолжается: директору Департамента защиты окружающей среды вручено подозрение по делу об уборке города от бесхозных отходов, образовавшихся в начале полномасштабного вторжения. Представители следственного управления ГУНП в городе Киеве вручили сообщение о подозрении в служебной халатности директору Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александру Возному. Дело касается событий 2022 года и связано с уборкой территории города от шин, которые киевляне в начале полномасштабного вторжения массово свозили на блокпосты для их оборудования", - говорится в сообщении.

Как заявили в Департаменте, когда потребности в шинах на блокпостах уже не было, Управление экологии и природных ресурсов КГГА (на тот момент так называлось структурное подразделение) получило поручение убрать территории города от бесхозных отходов. Исполнитель работ был определен через систему Prozorro. С победителем тендера заключили договор, который предусматривал вывоз, хранение и переработку шин.

Видео дня

"Шины оперативно убрали с площадок хранения, а в подтверждение выполнения работ была осуществлена ​​видеофиксация. С момента попадания бесхозных отходов к подрядчику у них появился вполне конкретный владелец, который должен был их утилизировать. В то же время претензией правоохранительных органов является то, что Управление не проконтролировало процесс утилизации шин, хотя это ответственность подрядчика", - объясняют ситуацию в Департаменте защиты окружающей среды.

Директор Департамента будет доказывать безосновательность обвинения в суде, заявляют в КГГА.

"Несмотря на очевидное политическое давление, Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА заинтересован в прозрачном и беспристрастном расследовании и готов к сотрудничеству с правоохранительными органами", - отмечается в сообщении.

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