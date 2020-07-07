Страхование имущества в Украине остается одним из самых недооцененных при всех его преимуществах - СК "ИНГО"

Взрыв бытового газа является одним из стандартных покрытий страхового полиса.

Страхование имущества в Украине остается одним из самых недооцененных, несмотря на все его преимущества. Об этом УНИАН рассказали в пресс-службе страховой компании «ИНГО».

«Если в течение года украинцы потратили на страхование более 27 млрд грн, то из них только чуть более 2 млрд грн - это страхование имущества (физические и юридические лица)», - сообщили в пресс-службе.

В свете недавних печальных событий со взрывом газа в жилом доме в Киеве очевидно, что вопрос страхования как имущества, так и жизни, и здоровья всегда является актуальным. В компании «ИНГО» рассказали, что для защиты жилья давно разработаны максимально простые и понятные программы, которые позволяют в случае наступления страхового случая получить возмещение ущерба по реальной стоимости.

«В случае незначительных убытков предусмотрена упрощенная система урегулирования, которая требует сбора минимального перечня документов. Например, осмотр поврежденного имущества «ИНГО» проводит в течение 1-2 дней, что позволит почти сразу приступить к ликвидации негативных последствий. Калькуляция сметы восстановительных работ согласовывается специалистами страховой компании в течение 2-3 дней. Страховая выплата производится в срок до 10 дней», - говорится в сообщении.

В «ИНГО» отметили, что взрыв также является одним из стандартных покрытий страхового полиса. Процедура возмещения при наступлении случая по риску ничем не отличается от других. Главная задача такого страхового полиса - это защита имущественных интересов собственника.

При этом подобные события наносят ущерб не только имуществу, а и здоровью людей, и для защиты жизни и здоровья нужен другой полис - страхование жизни или страхование от несчастного случая.

«Это принципиально разные виды страхования, ведь объект страхования и риски существенно отличаются. В личных видах страхования главным предметом страхования является жизнь и здоровье человека. Например, существуют программы страхования, предусматривающие единовременную выплату полной страховой суммы в случае смерти застрахованного лица по любой причине. В таком случае выплату получают законные наследники», - сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, страховые компании предлагают страховую защиту на случай потери трудоспособности, установления диагноза критического заболевания или травмы.

Справка УНИАН. Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на украинском рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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