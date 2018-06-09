"Встретил вату": в Киеве с ножом напали на известного продюсера (фото)
11:36, 09 июня 2018Происшествия
594 0
В результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки. После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении.
Ягольника доставили в больницу / facebook.com/alexander.yagolnik
В Киеве ночью неизвестные напали на популярного украинского продюсера Александра Ягольника. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВся голова в крови: в Одессе изрезали ножом лидера местного "Автомайдана" (видео)
"Встретил вату. С ножом, ночью. Грустно. Но им не удастся никогда меня сломать, разве что убить", - сказал он.
В результате потасовки, продюсеру нанесли рану руки. После совершения преступления, они скрылись в неизвестном направлении.
Чуть позже Ягольник уточнил, что в результате инцидента, ему пришлось ехать в больницу на скорой помощи.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter