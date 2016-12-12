Президент Украины Петр Порошенко призвал литовский бизнес активно инвестировать в Украину, поскольку именно сейчас настало наиболее подходящее для этого время.

Об этом глава государства сказал, открывая Второй украинско-литовский деловой форум, проходящий под председательством глав государства Украины и Литвы.

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«Сейчас самое время инвестировать, - сказал Порошенко. - Как мы называем президента Грибаускайте (президента Литвы Далю Грибайскайте - УНИАН) «наша Даля», так и каждого литовского инвестора мы называем «нашим инвестором».

Он напомнил, что за два года Украина достигла значительных результатов в установлении макроэкономической стабильности, формировании антикоррупционных институтов, дерегуляции и децентрализации власти.

«Мы восстановили экономический рост. Украина с 2015 года не покупает российский газ, - сказал Порошенко. - Никто не верил, что нам удастся провести Конституционную реформу, мы провели реформу государственной службы, проведена дерегуляция. Отменены 368 регуляторных актов, часть из которых ведут свою историю с 1925 года. Это бумаги, которые никому не нужны. Сейчас создается электронный кабинет налогоплательщика, создаются центры предоставления административных услуг».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, в Украине с официальным визитом находится президент Литвы Даля Грибаускайте по случаю юбилея установления дипломатических отношений между Украиной и Литвой.