В Чернигове покойницу уже пять лет никак не исключат из списков избирателей

Приглашения приходят, несмотря на соответствующие заявления с просьбой исправить ошибку.

В Чернигове умершей в 2014 году женщине до сих пор присылают приглашения проголосовать на выборах.

Как сообщает региональный центр Гражданской сети ОПОРА, об этом на избирательном участке рассказала сестра умершей.

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Согласно информации, в областном центре Черниговщины на избирательном участке № 740994 жительница Чернигова обратилась к председателю участковой избирательной комиссии Марине Солониной с жалобой на то, что с 2014 года ее сестре-покойнице поступают приглашения проголосовать, несмотря на соответствующие заявления с просьбой исправить ошибку.

«Вносят сестру-покойницу в списки... Пять лет писала заявления – и снова приходят приглашения», - отметила женщина.