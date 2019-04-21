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В Чернигове покойницу уже пять лет никак не исключат из списков избирателей

17:43, 21 апреля 2019
Выборы 2019
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REUTERS

Как сообщает региональный центр Гражданской сети ОПОРА, об этом на избирательном участке рассказала сестра умершей.

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Согласно информации, в областном центре Черниговщины на избирательном участке № 740994 жительница Чернигова обратилась к председателю участковой избирательной комиссии Марине Солониной с жалобой на то, что с 2014 года ее сестре-покойнице поступают приглашения проголосовать, несмотря на соответствующие заявления с просьбой исправить ошибку.

«Вносят сестру-покойницу в списки... Пять лет писала заявления – и снова приходят приглашения», - отметила женщина.

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