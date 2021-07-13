Из ГП "Частное Акционерное Общество "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" был уволен руководитель Игорь Довбань, за которым остался шлейф скандалов.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Родился Игорь Довбань в 1974 году в Самаре (РФ), его трудовая биография протекала в Украине. После учебы он занимался бизнесом, работал помощником у депутатов. В 2005-2007 работал заведующим приемной президента Украины. В 2010-2013 - директором департамента экономики КГГА, в 2014-2016 - директором департамента Минэкономразвития. Работал первым проректором Национального авиационного университета, возглавлял Соломенскую районную госадминистрацию.

При этом он не имел отношения к железнодорожному транспорту, но в декабре 2019 его назначили и.о. главы правления ЧАО "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" (МППЖТ). Предприятие занимается перевозкой грузов между станциями примыкания и грузовладельцами, погрузкой и выгрузкой, ремонтом путей и подвижного состава. МППЖТ обслуживает более 1000 предприятий. 100% акций предприятия принадлежат государству в лице Мининфраструктуры. В приказе министерства Игорь Довбань назначен и.о. главы МППЖТ, а на сайте предприятия он отмечен как Глава правления.

Одним из мест работы Довбаня было Нацагентство по вопросам подготовки Евро 2012. Туда он трудоустроил семью - его жена была назначена главным специалистом, мать - финдиректором. В агентстве замечали и схемы – стало известно о договоре страхования помещения Агентства"от наезда транспортного средства", притом, что оно находилось на 4 этаже. В августе 2012 в КГГА он пытался создать альтернативу инвестиционной комиссии КГГА. В 2013 ГПУ подозревала, что вследствие халатности Довбаня в бюджет Киева не поступило 9 млн грн от участия застройщиков в создании инфраструктуры столицы.В 2020 он подал декларацию, где его активы в 10 раз превышали доходы.В МППЖТ в апреле 2020 членом набсовета была назначена Валерия Мельничук, которая работала помощницей у Довбаня в РГА.Довбань это пояснил рекомендацией Криклия, а министр заявил, что назначение Мельничук сделано по представлению Довбаня.

5 марта 2020 в Офисе МППЖТ якобы прошло заседание, где приняли решение передать на 10 лет пути в платное пользование ЧАО ООО "Юникорн Меритайм" и ООО "Эвери" из группы "Орэксим Украина". Были переданы 2 локомотива по убыточным ценам. Бенифициаром "Орэксим Украина" является Юрий Будник, который был бизнес-партнером Довбаня, с апреля 2016 по январь 2018 Довбань был заместителем гендиректора "Орэксим Украина". Журналисты считают, что за это решение Довбань якобы получил от Будника 6 млн грн, но оформил их в декларации как займ.

Результатами деятельности ЧАО заинтересовался народный депутат Игорь Негулевский, который отправил Довбаню запрос, и получил ответ на 420 листах. Довбань был уволен и, есть вероятность, что работой предприятия заинтересуются правоохранительные органы.