В частности, "Укрзализныце" советуют избавиться от своих гостиниц и баз отдыха, содержание которых также влияет на формирование тарифов.

Для того, чтобы тарифы на грузовые перевозки не росли, "Укрзализныце" нужно избавиться от непрофильных активов, ведь она имеет на балансе даже гостиницы. Об этом заявила первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко во время VII Международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции".

"Если говорить о прозрачных тарифах, "Укрзализныця" должна избавиться от активов, которые ей не нужны. На балансе УЗ до сих пор находятся базы отдыха, гостиницы, детские сады и тому подобное. И их содержание, в том числе, влияет на формирование тарифов", - подчеркнула народный депутат.

Клименко обратила внимание также на то, что сейчас железная дорога имеет проблемы с перекредитованием.

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"Кредиторы не хотят соглашаться на те условия, которые предлагает УЗ, и если завтра они попросят вернуть деньги, компания по балансу будет банкротом. Европейцы посчитали и утверждают, что с такими темпами кредитования как сохраняются сейчас, долг УЗ достигнет 7 млрд долларов до 2030 года, - подчеркнула парламентарий. - Повышение тарифов может перекрыть расходы на пассажирские перевозки, но вопрос кредиторов и огромных сумм, которые висят на УЗ, - никуда не денется. УЗ нужно каждый день уменьшать свои расходы, в том числе избавиться от своих непрофильных активов. Сейчас УЗ занимает 5% ВВП, в которые входит все - от общежитий до детсадов. Никакие законодательные акты не могут решить этот вопрос. А другого способа повысить эффективность УЗ - нет".

Помочь ситуации должно было бы принятие закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. Он зарегистрирован, но, по мнению Клименко, не идеален.

"Комиссия могла бы стать точкой отсчета, с которой можно было бы начать работать, но подобные комиссии должны предусматриваться Конституцией для того, чтобы быть вне влияния законодательных органов власти. Впрочем, в зарегистрированном законопроекте такое влияние все еще может остаться. Именно поэтому не может быть уверенности в том, что тарифы после этого снизятся", - добавила заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Напомним, ранее эксперты и бизнес-ассоциации обвинили "Укрзализныцю" в желании использовать монопольное положение и повысить тариф на грузовые перевозки на 37%. Как заявили в Американской торговой палате (ACC), кроме тарифов, УЗ собирается увеличить стоимость работ и услуг, связанных с перевозками, а также ставки платы за пользование вагонами и контейнерами.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.