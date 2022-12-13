72% участников Международного союза железных дорог проголосовали за соответствующее решение.

Генеральная ассамблея ратифицировала решение, по которому россиян и белорусов больше не будут допускать к участию в Международном союзе железных дорог.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Несмотря на то, что Россия является важным финансовым спонсором организации и вопреки значительному давлению со стороны представителей Китая, Индии, Монголии, Ирана, Армении и Казахстана, за решение по окончательному отстранению проголосовало 72% участников МСЖД.

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Отмечается, что Международный союз железных дорог, членами которого являются более 200 мировых железнодорожных предприятий, был первой международной организацией, которая решением председателя МСЖД и генерального директора еще 4 марта этого года из-за обращения "Укрзализныци" приостановила членство железнодорожных компаний России и Беларуси.

"Но предыдущее решение должно было быть ратифицировано Генеральной ассамблеей: поэтому на этой неделе делегация "Укрзализныци" снова приняла участие в заседаниях Региональной европейской ассамблеи и Генеральной ассамблеи Международного союза железных дорог с целью отстоять окончательное принятие решения об отстранении", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 марта Международный союз железных дорог (UIC) исключил из своего состава российскую и белорусскую железную дорогу и их дочерние компании из-за вторжения России на территорию Украины.

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