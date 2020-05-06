В Германии ужесточили наказание за нарушение правил дорожного движения

В Германии начал действовать новый штрафной каталог для водителей, отныне водительские права можно потерять гораздо быстрее.

В конце апреля 2020 года в Германии вступили в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД). В частности, ужесточено наказание за превышение скорости и нарушение правил парковки, а также приняты меры для лучшей защиты велосипедистов и пешеходов.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Если не принимать во внимание уголовную ответственность, например, за вождение в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения, в Германии есть четыре вида наказаний для водителей. Это денежные штрафы, штрафные баллы, временный запрет на вождение и лишение прав", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за мелкие нарушения ПДД - просто денежные штрафы в несколько десятков евро, за более серьезные - увеличенные денежные штрафы, а в дополнение еще и штрафные баллы в картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта во Фленсбурге. Гасятся, то есть сгорают эти штрафные баллы не очень быстро. Штраф в один балл - через 2,5 года, в два балла - через 5 лет, в три балла - через 10 лет.

"Когда в личном деле в Фленсбурге накапливается 8 баллов, водительские права изымаются. В таком случае нужно делать новые, а это очень дорого, сложно и возможно лишь при условии соблюдения различных требований, зависящих от конкретных обстоятельств в каждом случае, например, прохождения медицинско-психологического обследования - МПО, которое в Германии также в народе называют "тестом для идиотов", - подчеркивает издание.

Ежегодно обследование проходит около 90 тысяч водителей, включительно с теми, кого лишают прав сразу прямо на месте, то есть изымают удостоверение, например, после совершения ДТП в состоянии сильного опьянения. Успешно МПО проходит около 60 процентов. Также власти могут потребовать пересдать экзамены - как отдельно вождение или теорию, так и все вместе.

Если во Фленсбурге водитель уже насобирал до пяти баллов, он может добровольно посетить специальный семинар в одной из автошкол, после чего один балл будет погашен. Начиная от шести баллов, это уже невозможно. Цена такого семинара от 300 до 400 евро. В свою очередь временный запрет на вождение налагается дополнительно к денежным штрафам и баллам и действует от одного до трех месяцев. После окончания срока права возвращаются автоматически.

Размеры денежных штрафов, количество баллов и продолжительность временных запретов на вождение в Германии зависят, в частности, от вида транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль и прочее), а также от места, где было совершено нарушение (в черте населенных пунктов или вне населенных пунктов).