Передача 18 тысяч вагонов, которые принадлежали государствам-агрессорам рф и рб, в управление неизвестной компании, угрожает экономической и национальной безопасности Украины, а также несет многочисленные риски для железнодорожной отрасли. Поэтому стоит оставить эти вагоны в управлении Укрзализныци, которая может эффективно эти вагоны использовать как для оборонных заказов государства, так и для обеспечения бюджетных поступлений. Об этом говорится в письме Федерации работодателей транспорта Украины (ФРТУ) к председателю Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Елены Думы, и министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе.

"ФРТУ просит приостановить конкурс на назначение управляющего для вагонов, принадлежащих государствам-агрессорам РФ и РБ, общим количеством 17 799 единиц, переданных на ответственное хранение "Укрзализныци", ведь передача вагонов сторонним управляющим может нанести значительный ущерб экономике и национальной безопасности Украины", - сказано в письме.

В ФРТУ подчеркнули, что с момента передачи вагонов УЗ эффективно обеспечивает их использование: предоставляет возможность бесперебойных перевозок для предприятий и закрывает дефицит подвижного состава, вызванный потерей вагонов на оккупированных территориях.

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"Государство опосредованно через УЗ уже более двух лет получает поступления от использования указанных вагонов по рыночным ставкам, а также имеет субъект, который эффективно распоряжается имуществом, в том числе - для обеспечения потребностей государства в оборонных перевозках, финансировании социального сегмента перевозок и стабильного функционирования рынка перевозок", - подчеркнули в Федерации.

Там отметили: для украинской экономики и национальной безопасности крайне важно, чтобы вагоны оставались в распоряжении УЗ, ведь это позволит обеспечить финансовую стабильность УЗ. Кроме того, вагонный парк арестованных вагонов критически важен для перевозок топлива (более 50% топливных перевозок по железной дороге осуществляется этими вагонами), и материалов для нужд обороны Украины.

"Заменить эти вагоны на другой подвижной состав пока невозможно, а потому передача их в руки постороннего управляющего может вызвать логистические перебои, что станет угрозой для обеспечения оборонных потребностей страны", - подчеркнули в ФРТУ.

В Федерации также отметили: есть основания полагать, что сторонние управляющие не будут вкладывать ресурсы в ремонт и техническое обслуживание этих вагонов, а лишь "докатают" их до полной изношенности. Кроме того, существует риск потерять эти вагоны вообще.

"Передача вагонов сторонним управляющим может создать условия для их возвращения бывшим владельцам - компаниям из рф и рб, которые владели этими активами до ареста. Существует высокая вероятность, что некоторые управляющие организуют выезд вагонов из Украины под видом международных перевозок, после чего они не вернутся в Украину, а будут незаконно возвращены предыдущим владельцам. Зато УЗ жестко контролирует все операции с переданными вагонами, чтобы не допустить такого развития событий", - указано в письме.

Учитывая это, ФРТУ призвала власти приостановить проведение конкурса на назначение управляющего для вагонов государства-агрессора, а также - обратиться в КМУ, чтобы передать все 17 799 вагонов в управление УЗ без конкурсных принципов. Это позволит сохранить экономическую стабильность, поддержать национальную безопасность и обеспечить надежность логистических цепей, что критически важно для Украины в условиях военного положения.