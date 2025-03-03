Необоснованное и непрогнозируемое тарифообразование 'Укрзализныци' снижает инвестиционную привлекательность Украины, - эксперт

Забловский выразил убеждение, что модель субсидирования пассажирских перевозок за счет роста грузовых тарифов является контрпродуктивной с точки зрения потенциального привлечения любых инвесторов.

Для того, чтобы в Украину зашли иностранные инвестиции, которые нужны для восстановления, должна быть создана благоприятная среда. Поэтому необходимо убрать риски - прежде всего, непрогнозируемые повышения тарифов Укрзализныци. Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Безусловно, любой инвестор, неважно, внутренний или внешний, будет просчитывать риски. Поскольку мы находимся в состоянии войны, и военные риски высоки, для создания привлекательности надо убирать другие риски - в том числе непрогнозируемость, необоснованность и непредсказуемость экономической модели и тарифообразования такого государственного монополиста, как Укрзализныця", - отметил он.

Он также выразил убеждение, что модель субсидирования пассажирских перевозок за счет роста грузовых тарифов является контрпродуктивной с точки зрения потенциального привлечения любых инвесторов.

Видео дня

Напомним, ранее руководитель Укрзализныци Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 миллиардов грн.

Зато первый заместитель председателя Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры ВР Юлия Клименко заявила, что для того, чтобы тарифы на грузовые перевозки не росли, Укрзализныце необходимо оптимизировать расходы и избавиться от непрофильных активов - ведь она имеет на балансе гостиницы, общежития и базы отдыха.

В свою очередь представители бизнеса предупредили, что больше не имеют запаса прочности для покрытия постоянных убытков УЗ, поэтому если компания все же решит прибегнуть к повышению тарифа, то получит только больше убытков - потому что объемы перевозок будут падать из-за остановки предприятий и перехода экспортеров на альтернативные автомобильные маршруты.