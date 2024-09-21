Руководство Укрзализныци, чтобы скрыть собственную неэффективность, повышает тарифы, держа таким образом в заложниках всю украинскую промышленность. Но тарифообразование в компании должно быть прозрачным, иначе компания не сможет в будущем конкурировать с европейскими перевозчиками. Об этом заявил вице-президент Союза химиков Украины Игорь Гольченко.

"Руководитель УЗ Евгений Лященко сам заявил: благодаря гармонизации Укрзализныця могла бы получить около 3 миллиардов гривен до конца года, и это дало руководству возможность завершить год без убытков. Понимаете, о чем идет речь? О том, что таким образом менеджмент получит средства и отрапортует правительству, что он эффективно работает. А заложниками этого всего выступает страна и весь бизнес", - подчеркнул Гольченко.

Он отметил, что так Укрзализныця работает уже много лет: как только у нее из-за неэффективного руководства заканчиваются деньги, она просто повышает тариф на услуги. И на эту схему уже давно должен обратить внимание Антимонопольный комитет.

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"Когда добизнесировались и закончились деньги, руководство УЗ идет к потребителю, собирает "урожай" и закрывает проблемы, которые у них есть. Но ведь это не конкуренция. А что будет, когда придется конкурировать с такими же перевозчиками из Евросоюза? Поэтому мы считаем повышение тарифов нецелесообразным и вредным - как для бизнеса, так и для самой Укрзализныци. Потому что возможность постоянно повышать тарифы держит ее в теплой ванне, и они забыли, как конкурировать", - резюмировал Гольченко.

Как известно, руководитель Укрзализныци Евгений Лященко заявил, что компания ожидает убыток в конце года, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. В то же время, первое полугодие компания закончила с прибылью в почти 3 млрд грн.