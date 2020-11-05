Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) будет предоставлять Украине кредиты на финансирование дорожной инфраструктуры на областном уровне.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на заместителя министра финансов Александра Каву.
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«Одним из перспективных направлений сотрудничества Украины с ЕБРР являются кредиты для финансирования дорожной инфраструктуры на областном уровне. Рад, что работа, которая стартовала два года назад, дает плоды: начата подготовка проектов в этой сфере и будут созданы необходимые законодательные и нормативные условия для такой поддержки», - цитирует Каву пресс-служба Минфина.
Отмечается, что пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской областях.
«В частности, ЕБРР предоставит кредит в 25 млн евро на строительство мостового перехода через железную дорогу для соединения двух районов города Херсона, и 40 млн евро - на реконструкцию участков двух региональных автомобильных дорог общей протяженностью 95,3 км в Днепропетровской области», - сказано в сообщении.
ЕБРР в Украине
ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,54 млрд евро в пользу свыше 460 проектов.
Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году инвестировал более 1,1 млрд евро в 51 проект в государственном и частном секторе Украины.
Прогноз ЕБРР относительно Украины
- 1 октября 2020 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 5,5% с 4,5%, которые он прогнозировал в мае этого года.
- В мае Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозировал падение ВВП Украины в 2020 году на 4,5% с последующим ростом в 2021 году на 5%.
- Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз роста внутреннего валового продукта Украины в 2019 году до 3,3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.
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