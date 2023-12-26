В Киев прибыли почти 80 тыс. посылок клиентов с мировых маркетплейсов.

Государственная "Укрпочта" впервые с 2002 года приняла международную почту с помощью транспортировки грузовыми железнодорожными вагонами. В Киев прибыл первый тестовый поезд с посылками. Новое транспортное решение позволит не зависеть от ситуации на границе, сообщила пресс-служба государственной компании в Facebook.

В "Укрпочте" отметили, что вместе с национальной почтой Эстонии Omniva внедряют новое логистическое решение для доставки импортной международной почты в Украину. К сотрудничеству привлекли словацкую компанию Interport и "Укрзализныцю".

Почта Эстонии стала ключевым транзитным партнером в доставке посылок с мировых маркетплейсов, в частности, китайских онлайн-магазинов.

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"Теперь блокады на границах с Польшей и Словакией и значительные очереди на открытых автомобильных пунктах пропуска не будут влиять на доставку международных заказов. В отличие от автомобильных путей, по железной дороге посылки преодолевают границу за 1 сутки", – указали в госкомпании.

В первой тестовой доставке прибыли три вагона из почти 80 тыс. посылок клиентов из мировых маркетплейсов. Они уже разъезжаются к получателям.

Блокада на границе

Польские перевозчики начали блокировать основные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября 2023 года. По состоянию на утро 25 декабря в очередях на границе с Польшей застряли около 4100 грузовиков.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщало, что Министерство восстановления Украины совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы.

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