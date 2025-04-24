Американская торговая палата в Украине призвала Урзализныцю пересмотреть свое решение по изменению тарифных расстояний между транзитными пунктами в направлении морского порта "Черноморск", и создать конкурентные условия железнодорожных перевозок в направлении всех морских портов Одесского региона.

"Укрзализныця сократила расстояния для маршрутов "Одесса-порт" и "Черноморская" (Южный). Однако для станции "Черноморск" и "Ксениево" они остались неизменными, и это повлекло существенное повышение стоимости железнодорожных перевозок в направлении терминалов порта Черноморск, чем созданы неравные конкурентные условия", - говорится в сообщении.

Повышение стоимости перевозок в направлении порта Черноморск является необоснованным и противоречащим обязательствам Укрзализныци как естественной монополии, а именно - обеспечивать принципы равного доступа к услугам.

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"Следствием такой политики становится перераспределение грузопотоков в пользу других портов, что приводит к негативным экономическим последствиям для региона, снижает инвестиционную привлекательность и создает угрозу потери доли рынка. Такие действия УЗ могут содержать признаки злоупотребления монопольным положением, поскольку они ограничивают доступ к рынку портовых услуг, а также противоречат Закону "О железнодорожном транспорте", который гарантирует равный доступ к железнодорожной инфраструктуре всех участников рынка", - отметили в АСС.

Члены Палаты отметили необходимость срочного решения данного вопроса, а также обеспечения прозрачного и эффективного подхода к определению тарифных расстояний для всех портов и равноправного и конкурентного функционирования портовой логистики в Украине.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации (EBA) также призвали Укрзализныцю прекратить спекуляции с тарифными расстояниями, и ориентироваться на кратчайшие маршруты при тарификации железнодорожных перевозок. Иначе наша продукция потеряет конкурентоспособность, а сама УЗ потеряет клиентов, потому что они перейдут на альтернативные способы доставки грузов.

Как известно, Укрзализныця также предложила повысить грузовые тарифы на 37%, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента. В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины - в частности, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а в строительной ассоциации предупредили о возможном подорожании стройматериалов на 15%.