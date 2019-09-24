УЗ переоборудует депутатскую комнату на столичном вокзале в зал ожидания для военных

Кравцов отметил, что зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения.

Акционерная компания "Укрзализныця" переоборудует депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева в зал ожидания для военнослужащих, а через несколько недель депутатские залы переоборудуют в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

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Об этом сообщил председатель правления компании Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Теперь могу официально подтвердить: депутатскую комнату на Центральном железнодорожном вокзале Киева переоборудуют в зал ожидания для военнослужащих. Сегодня там идут последние подготовительные работы", - написал он.

Кравцов отметил, что зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения.

"Для нас это очень важный вопрос. Мы существенно и кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников. Вчера прочитал: на добрые дела мы дали себе 2 недели, но, думаю, успеем быстрее. Зал обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания: диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Сделаем библиотеку", - отметил он, добавив, что со следующей недели пункт уже будет работать.

При этом Кравцов подчеркнул, что на очереди - депутатские залы в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

"За несколько недель там тоже будут готовы принимать украинских военных", - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов пообещал установить новый эскалатор на Центральном ж/д вокзале Киева.