"Новая почта" запустила авиадоставку посылок из США и Китая

Компания уже запустила 6 регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая.

Оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящий в группу компаний крупнейшего украинского оператора почтовой связи "Новая почта", запустил регулярные авиарейсы из/в США и Китай.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

"Авиарейсы на заказ "Новая почта Глобал" будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении - покупки, которые украинцы осуществляют в интернет-магазинах этих стран. Совместно с партнерами уже запущено 6 регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая", - сказано в сообщении.

В частности, четыре рейса в направлении "Варшава-Нью-Йорк-Варшава" осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс "Киев-Нью-Йорк-Киев" - украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

Еще один еженедельный рейс из и в Китай "Новая почта Глобал" запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.

Как сообщал УНИАН, оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" протестировал доставку посылок из интернет-магазина AliExpress автомобильным транспортом.

В апреле "Новая почта Глобал" расширила транспортные каналы доставки посылок из Китая за счет открытия железнодорожного маршрута.

Справка УНИАН. "Новая Почта Глобал" (ранее "Новая почта Интернешнл") с 2015 года предоставляет услуги международной экспресс-доставки, входит в группу компаний "Новая почта". Компания развивает сервис NP Shopping - доставку из интернет-магазинов США, Китая, Великобритании и Польши. За 2019 год компания доставила 3,4 миллиона международных посылок, что на 26% больше, чем за 2018.