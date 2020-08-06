СМИ раскрыли секрет беспроводной зарядки iPhone 12 (фото)

Встроенные магниты будут автоматически выравнивать смартфон так, чтобы модуль зарядки находился строго напротив генерирующих электромагнитные колебания катушек.

В СМИ появились снимки чехлов, похожих на чехлы для нового iPhone 12. Новинка была создана с расчетом на беспроводную зарядную станцию AirPower.

Об этом сообщает Sparrows News. Саму зарядную станцию компания Apple пока не выпустила.

В чем суть новинки

Как пишет издание, главной фишкой обоих устройств являются небольшие магниты, расположенные по кругу. Такое расположение компонентов позволит удерживать iPhone на поверхности зарядки при подключении.

Отмечается, что встроенные магниты, за счет наличия сильного магнитного поля, будут автоматически выравнивать смартфон так, чтобы модуль зарядки находился строго напротив генерирующих электромагнитные колебания катушек.

Зарядная станция

Как пишет издание, Apple может повторно презентовать зарядную станцию AirPower. Ранее данный гаджет не пошел в серийное производство из-за проблем, связанных с перегревом используемых катушек индуктивности.

Чего ждут от iPhone 12

20 июля 2020 года стало известно о том, что новые модели iPhone получат OLED-дисплеи с интегрированным сенсорным слоем, их выход намечен на 2021 год. Сообщалось, что новинки будут отличаться более современными и тонкими OLED-дисплеями с интегрированным сенсорным слоем.

Если в обычных OLED-дисплеях сенсорная пленка прикреплена к экрану, то версия с интегрированным сенсорным слоем является более современной и более тонкой по сравнению с традиционными экранами.

Также сообщалось, что в этом году смартфоны iPhone 12 будут оснащаться экранами диагональю 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма производства Samsung Display.

Презентация iPhone 12, предположительно, состоится в сентябре этого года. Ожидается, что не все модели iPhone 12 появятся на рынке одновременно. Apple будет наращивать производственные мощности, поэтому некоторые модели появятся позже.

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