Законопроектом, в частности, усиливается ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об усилении ответственности, в том числе и повышении штрафов, за незаконные действия с документами.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 308 народных депутатов из 363, зарегистрированных в сессионном зале.

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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления ответственности за отдельные административные и уголовные правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, служебной деятельности, деятельности лиц, предоставляющих публичные услуги и уголовные правонарушения против авторитета органов государственной власти (№3783).

Законопроектом, как отмечается в пояснительной записке, предлагается внести изменения в отдельные нормы Уголовного кодекса и Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за незаконные действия с документами, усилить такую ответственность и дополнить эти нормы новыми квалифицирующими признаками, такими как причинение ущерба в крупном или особо крупном размере.

В частности, законопроектом предполагается усилить ответственность за незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления.

Также планируется усилить ответственность за подделку документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей; противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации; подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг; изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг.

Среди прочего, законопроектом ужесточается ответственность за подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование.

Например, за внесение недостоверных сведений в документы для регистрации выпуска ценных бумаг, если это причинило инвестору существенный вред (сейчас в законодательстве не говорится именно о существенном вреде - УНИАН), предлагается наказывать штрафом от 3 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. грн до 170 тыс. грн) или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В действующем положении предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн) или также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Автор: Татьяна Поляковская