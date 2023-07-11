Промышленность не будет работать на полную, пока не будут разблокированы порты, отметил СЕО Метинвеста.

Из-за блокады портов традиционные логистические пути оказались заблокированными, из-за чего украинские предприятия не могут возобновить производство на полную мощность. Об этом заявил генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

"Выстроенные ранее логистические цепи не работали, а без портов у новых не хватает мощности, чтобы удовлетворить потребности экономики Украины. Из-за блокады из черноморских портов пришлось уйти многим грузам, и их перенаправили на железную дорогу, на европейские пограничные переходы. А они были не готовы к тому, чтобы с этими объемами справиться. И поэтому тяжелая промышленность не может работать на полную мощность. Сейчас металлургические предприятия Метинвеста загружены на 60-70%, а горно-обогатительные комбинаты вообще на 35-40% от довоенных показателей", - пояснил Рыженков.

В то же время он отметил, что несмотря на значительные логистические сложности, компания пытается выполнять свои обязательства перед иностранными партнерами и перед бюджетом и народом Украины.

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"Даже в сегодняшних условиях мы генерируем положительный денежный поток, и поэтому в состоянии работать с кредиторами и инвесторами, и даже делать определенные инвестиции. Пока что мы прогнозируем такую же ситуацию и в ближайшем будущем. Поэтому компания будет обслуживать свои долги, будет полностью выполнять обязательства перед инвесторами", - заверил Рыженков.

Напомним, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 млрд грн, из которых более 2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".

За первый квартал 2023 года Метинвест, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислил более 2,5 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В 2022 году компания перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 20,5 млрд грн налогов и сборов.

Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты ICC Ukraine заявили, что разблокирование морских портов и расширение номенклатуры экспорта обеспечит Украине поступление не менее $20 млрд в год и значительный прирост ВВП. Кроме того, это поможет украинским отраслям восстановить и нарастить производство, а также значительно снизит давление на курс гривни и инфляцию.