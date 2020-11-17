Власти города надеются, что принятые сегодня решения помогут предпринимателям «удержаться на плаву» во времена пандемии.

В Ужгороде в связи с карантинными ограничениями из-за распространения COVID-19 предпринимателей I и II групп плательщиков освободили от уплаты единого налога в декабре.

Как сообщил в Facebook городской голова Ужгорода Богдан Андреев, соответствующее решение принято сегодня на внеочередной сессии горсовета.

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«Продолжаем системную поддержку предпринимателей Ужгорода, которым крайне сложно вести деятельность в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса. Сегодня на внеочередной сессии горсовета приняли решение, которым в декабре освобождаем предпринимателей I и II групп плательщиков, которым постановлением правительства запрещено работать, от уплаты единого налога», - написал мэр.

Также он добавил, что в декабре малый и средний бизнес, деятельность которого приостановлена ​​постановлением Кабмина, освободили и от уплаты земельного налога и за аренду коммунального имущества.

Кроме того, до конца карантина возобновлено действие решения горсовета об освобождении от уплаты за коммунальное имущество для летних террас кафе и ресторанов.

«Это - вопросы, которые в компетенции городского совета. Надеюсь, эти решения помогут нашим предпринимателям «удержаться на плаву» в эти нелегкие для всего мира месяцы пандемии», - подчеркнул Андреев.

По словам городского головы, также на сессии приняли обращение к Кабинету министров, чтобы рассмотрели возможность освободить эту категорию предпринимателей от уплаты единого социального взноса - как за себя, так и за наемных работников, а также продлить действие постановления правительства о назначении и выплате пособия на детей физическим лицам-предпринимателям I и II группы плательщиков единого налога.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00.00 субботы до 00.00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кофеен и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное.

Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

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Автор: Светлана Макринская