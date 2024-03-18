В апреле тарифы на воду могут вырасти в среднем более чем на 12%, а в июле - более чем на 14%. Об этом свидетельствуют проекты решений, разработанные НКРЭКУ сразу после назначения нового руководителя Регулятора Валерия Тарасюка.

Как отмечает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, повышение цен планируется в таких городах: Киев, Днепр, Черкассы, Никополь, Хмельницкий, Винница, Ровно, Бровары, Ужгород, Львов, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Дрогобыч.

Тарифы предлагают поднять в два этапа: с 1 апреля и с 1 июля 2024 года.

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"НКРЭКУ объявила, что планирует пересмотреть и повысить тарифы для первой группы из 7 водоканалов, которые находятся на западе страны, и для второй группы - из 14 крупных водоканалов на других территориях. Повышение будет существенным - на 20, 30%, а иногда даже на 60%", - сообщил Олег Попенко.

Его слова находят свое подтверждение на официальном сайте НКРЭКУ. Так, по данным обнародованного проекта постановления, в ряде украинских городов с 1 апреля тариф на водоснабжение для населения может стать 20,60 грн, а с 1 июля - 26,70 грн. На водоотвод, соответственно, с 1 апреля - 29,04 грн., а с 1 июля - 36,65 грн.

Следует отметить, что НКРЭКУ уже второй раз пробует повысить расценки на воду. И новоназначенный руководитель Тарасюк, очевидно, намерен сделать это наперекор мнению президента Владимира Зеленского, главы правительства Дениса Шмыгаля и профильного министра Германа Галущенко.

Ведь напомним, что в конце июня 2023 года комиссия уже объявляла о том, что увеличивает тарифы на водоснабжение и водоотвод для 33 водоканалов с 1 июля прошлого года. Тарифы должны были вырасти в среднем на 32%. Однако 1 июля президент Владимир Зеленский назвал решение комиссии позорным и непрофессиональным. Министр энергетики Герман Галущенко тогда заявил, что действия НКРЭКУ являются необоснованными и "не соответствуют условиям военного времени". Премьер-министр Денис Шмыгаль, в свою очередь, подчеркивал, что эти решения НКРЭКУ вообще не были согласованы с Правительством.

Учитывая изложенное, усматриваются признаки вероятного сговора Валерия Тарасюка с представителями Ассоциации "Укрводоканалэкология", которые и требуют соответствующего повышения тарифов, даже несмотря на тот факт, что у многих водоканалов с нового года уже и так выросла плата за абонентское обслуживание потребителей - по индивидуальным договорам.

Директором Ассоциации "Укрводоканалэкология" является Александр Шкинь, который именно во время предыдущей каденции Тарасюка в НКРЭКУ (2019 год) был включен в состав Общественного совета при Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Сейчас в Правительстве и в Офисе президента попытки НКРЭКУ массово повысить тарифы на воду для населения еще не комментировали. Обсуждение проектов соответствующих решений Тарасюка на сайте Регулятора четко не определено, однако он не может быть короче 10 дней.

Напомним, 3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасюка Валерия Владимировича". Уже 5 марта НКРЭКУ опубликовал первые проекты предложений о повышении тарифов на водоснабжение.