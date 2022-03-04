Это поможет в международной борьбе с финансированием терроризма.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко призвал США и ЕС заморозить активы всех российских банков в пределах своей юрисдикции, а также запретить им доступ к финансовым ресурсам.

Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.

"Для достижения максимального эффекта от финансовых санкций и предотвращения прямого или косвенного участия финансовой и банковской систем США и ЕС в финансировании террористических атак против гражданского населения в Украине мы призываем вас принять решения, которые помогут в международной борьбе с финансированием терроризма", - цитирует пресс-служба главу НБУ.

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