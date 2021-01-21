Национальный банк оценивает шансы на пересмотр программы Международного валютного фонда в Украине как высокие.
Читайте такжеШмыгаль рассказал, получит ли Украина новый кредит МВФОб этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.
"Сейчас продолжается работа миссии МВФ в Украине. Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие, переговоры продолжаются и прогресс безусловно есть", - сказал Шевченко.
Он отметил, что в конце 2020 года были сделаны несколько важных шагов для этого. В частности, Нацбанк направил проект закона о банковской деятельности в Верховную Раду, был утвержден бюджет Украины и внесены изменения в законодательство о возврате полномочий Национальному агентству по противодействию коррупции.
Что этому предшествовало
- 9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.
- 12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.
- В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram