По словам главы Нацбанка, в конце 2020 года были сделаны несколько важных шагов для пересмотра программы.

Национальный банк оценивает шансы на пересмотр программы Международного валютного фонда в Украине как высокие.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, получит ли Украина новый кредит МВФОб этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе брифинга.

"Сейчас продолжается работа миссии МВФ в Украине. Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие, переговоры продолжаются и прогресс безусловно есть", - сказал Шевченко.

Он отметил, что в конце 2020 года были сделаны несколько важных шагов для этого. В частности, Нацбанк направил проект закона о банковской деятельности в Верховную Раду, был утвержден бюджет Украины и внесены изменения в законодательство о возврате полномочий Национальному агентству по противодействию коррупции.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Екатерина Жирий