Как США, так и Украина заинтересованы в сохранении сталелитейной отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается.

США продлили беспошлинный режим для украинской стали, а именно освободили украинскую сталь от 25% пошлины еще на один год.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, соответствующий документ сегодня ночью выдал президент США Джозеф Байден по представлению министра торговли США Джины Раймондо.

"В течение этого года мы объясняли партнерам, что главный способ восстановить украинскую металлургию - это интегрировать ее в производственные цепи в ЕС и США. Прокламация президента США - один из наиболее практических способов усилить такую интеграцию", - прокомментировала первый вице-премьер-министр Украины - цитирует пресс-служба министра экономики Украины Юлию Свириденко.

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Украина также работает с ЕС над интеграцией рынков стали, поэтому президент США поддержал инициативу Джины Раймондо и освободил от пошлин также сталь из Европейского Союза, которая изготовлена из украинского сырья.

Автономные торговые меры ЕС, продленные на год 25 мая, предусматривают освобождение украинской стали от уплаты антидемпинговых и защитных пошлин. Кроме того, в рамках промышленного диалога Украина - ЕС начат отдельный диалог по стали, который включает производителей стали.

"Значительный сбой в производстве стали в Украине уменьшил общий объем производства стали в Украине. В то же время сталелитейная промышленность была исторически важной для Украины, и как Соединенные Штаты, так и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасательного звена, пока страна восстанавливается", - говорится в подписанном документе президента США Джозефа Байдена.

США отменили пошлины на украинскую сталь из-за войны

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2022 года США установили годовой беспошлинный режим для украинской стали, что подтвердило готовность американского правительства поддержать экономическую стабильность Украины, включив украинскую металлургическую продукцию в свои производственные процессы.

Речь идет о приостановке 232 ввозных пошлин. Тогда отмечалось, что из-за варварства Путина, в частности уничтожения армией РФ завода "Азовсталь", украинская металлургическая промышленность понесла значительные убытки, поэтому ее следует поддержать.

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