Решение поддержали большинство депутатов Европарламента.

Европейский парламент поддержал решение о продлении еще на год режима беспошлинной торговли с Украиной.

Соответствующее решение поддержали 537 депутатов, против – 42, воздержались – 38.

Тарифы не будут применяться при ввозе в ЕС фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также на сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельхозпродукцию, на которую распространяются тарифные квоты, информируют в Европаламенте.

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Также напоминается, что промышленные товары из Украины облагаются нулевой пошлиной с 1 января 2023 года в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной.

Беспошлинная торговля между Украиной и Евросоюзом - что известно

27 апреля 2022 года Еврокомиссия согласовала решение об отмене на год всех пошлин и квот на экспорт товаров из Украины. Решение было принято, чтобы поддержать украинскую экономику в условиях полномасштабной войны.

В марте текущего года премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что срок действия режима беспошлинной торговли Украины с Европейским Союзом будет продлен. По его словам, Совет министров экономики и финансов ЕС предложил продлить еще на год прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты на украинский экспорт в Евросоюз.

В 2022 году Украина экспортировала в ЕС товаров на почти 28 млрд долларов.

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