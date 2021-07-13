Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отмечает, что проведение прозрачной приватизации в Украине поддерживают не только президент Владимир Зеленский, Кабинет министров и Верховная Рада, но и партнеры из Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с Дмитрием Сенниченко посетили Иршанский горно-обогатительный комбинат, который входит в "Объединенную горно-химическую компанию", приватизация которого запланирована на 31 августа и даст старт "Большой приватизации".

ОГКХ является крупнейшим предприятием Европы и входит в ТОП-10 в мире по добыче титановых и цирконовых руд. На двух филиалах ОГХК – Вольногорском горно-металлургическом комбинате (Днепропетровская обл.) и Иршанском горно-обогатительном комбинате (Житомирская обл.) – осуществляется обогатительное производство концентратов титановых руд. Компания производит рутиловый, ильменитовый, цирконовый, ставролитовый, дистен-силиманитовый концентраты.

Дмитрий Сенниченко высоко оценил поддержку реформ в Украине со стороны Европейского Союза, в частности программы приватизации, которая "решает сразу три основные задачи – искоренение коррупции, привлечение инвестиций в модернизацию отраслей экономики и поступления в бюджет".

"В ходе подготовки к приватизации нам удалось сделать АО "ОГХК" привлекательным объектом для инвесторов со всего мира – благодаря раскрытию информации о сырьевые запасы, ликвидации коррупционных схем и избавлению олигархических групп влияния на предприятие, его возросшие доходы втрое – со 100 до 350 млн грн. Это привело к росту стартовой цены на 60 млн евро – до 140 млн евро", – заявил Дмитрий Сенниченко.

Он подчеркнул, что во всем мире добыча титана – это функция частных инвесторов, зато функцией государства является регуляторная деятельность, установление правил и лицензирования деятельности недропользователей.

"Приватизация АО "Объединенной горно – химической компании" возлагает также инвестиционные обязательства на будущего собственника – вложить не менее 400 млн грн в модернизацию основных фондов компании. Это будет способствовать созданию новых рабочих мест и развитию добывающей сферы", – подчеркнул глава ФГИУ.

В свою очередь Денис Шмигаль заявил, что стратегическое партнерство с ЕС в сфере развития перерабатывающей промышленности поможет Украине усилить партнерские связи с Североатлантическим альянсом:

"Украина имеет значительный потенциал для того, чтобы стать одним из лидеров мира в сфере добычи критического сырья и надежным поставщиком его для партнеров по НАТО. Наращивание добычи металлов будущего позволит развивать в Украине новые отрасли перерабатывающей промышленности, привлекать инвестиции и создавать новые рабочие места. Убежден, начало стратегического партнерства с ЕС в этом направлении поможет реализовать эту задачу", – подчеркнул премьер-министр.

При этом вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович отметил, что стратегическое партнерство между Украиной и ЕС в сфере сырьевых материалов перешло в решающую стадию.

"В Украине хранится 20 из 30 важнейших видов сырья, необходимых для декарбонизации экономики. Кроме того, более тесная интеграция наших цепочек поставки сырья при содействии географического окружения – это способ минимизировать неблагоприятные последствия непредвиденных срывов, продемонстрированных текущей глобальной пандемией", – заявил он.

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Автор: Григорий Бондарь