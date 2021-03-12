Причиной столь резкого роста биржевых индексов в США стало подписание президентом США Джо Байденом "пакета спасения экономики" на 1,9 триллиона долларов.

Рыночные индексы Dow Jones и S&P 500 достигли новых исторических рекордов после подписания президентом США Джо Байденом "пакета спасения экономики" на 1,9 триллиона долларов, Nasdaq также растет.

Читайте такжеБайден подписал "План спасения Америки" на $1,9 триллионаОб этом сообщает Liga.net.

"Индекс The Nasdaq Composite, учитывающий акции крупнейших игроков технологического рынка, поднялся на 2,5% до 13,398.67 пунктов. В частности, акции Tesla выросли на 4,7%, а Apple, Facebook, Alphabet and Netflix выросли минимум на 3% каждый", - говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс S&P 500 поднялся на 1% до 3,939.34 на закрытии, чем "побил" предыдущий рекорд февраля.

"The Dow Jones Industrial Average вырос на 188.57 пунктов, или 0,6%, до 32485.59, что является самым высоким показателем за все время", - подчеркивает издание.

Что этому предшествовало

Президент США Джо Байден в четверг подписал законопроект о пакете экономической помощи в связи с пандемией коронавируса на 1,9 триллиона долларов, который называют "Планом спасения Америки".

Принятие масштабного фискального пакета стало первой крупной законодательной победой для президента.

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Автор: УНИАН