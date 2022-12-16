В городе усилились фильтрационные мероприятия.

С 1 января 2023 года российские оккупанты планируют запретить обращение гривни во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.

Как заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, оккупанты заставляют жителей Мелитополя менять украинскую гривню на российские рубли.

"С 1 января захватчики усилят и экономический террор - запретят обращение гривны и приравняют его к "федеральному преступлению", - сообщил мэр.

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По словам Федорова в городе усилились фильтрационные мероприятия — проверяют мобильные телефоны, автомобили, горожан сажают в подвалы.

Мелитопольский фронт: что известно

13 декабря по базе оккупантов в Мелитополе был нанесен мощный удар. Враг разместил свои войска в местной школе.

Позже стало известно, что в Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России.

Американская пресса считает, что следующим эпицентром войны станет битва за Мелитополь.

15 декабря полковник Свитан заявил о том, что операция по освобождению Мелитополя началась.

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