31 января 2021 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО «Мотор Сич», которое уже поддержали более 80% держателей акций компании.

За неполных два рабочих дня акционерам авиастроительного ПАО «Мотор Сич» поступило уже свыше 60 резюме от соискателей позиций директоров. Причем почти 70% заявок на должности топ-менеджеров «Мотор Сич» подали сотрудники предприятия.

Об этом нам сообщили в пресс-службе DCH, которая в пятницу прошлой недели сделала официальное объявление о конкурсе на руководящие позиции на специальном сайте для проведения общего внеочередного собрания акционеров «Мотор Сич».

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Как сообщалось ранее, 31 января 2021 года пройдет внеочередное собрание акционеров ПАО «Мотор Сич», которое уже поддержали более 80% держателей акций компании. Оно инициировано китайским инвестором предприятия компанией Skyrizon (КНР) и компанией «МС-4», входящей в состав DСН.

Акционеры ПАО «Мотор Сич» намерены в ходе внеочередного собрания привести деятельность компании в соответствие с требованиями законодательства и устава, а также избрать новых членов набсовета и сформировать новый состав прочих органов корпоративного управления. Законодательно установленный срок полномочий нынешнего наблюдательного совета ПАО «Мотор Сич», избранного 30 марта 2017 г., истек еще 30 марта 2020 г.

«Мы вдохновлены такой инициативностью сотрудников предприятия. Есть очень интересные резюме от ныне работающих руководителей среднего звена «Мотор Сич», а также от внешних кандидатов, имеющих необходимый опыт работы в авиационной индустрии. Показательна также активность экс-работников предприятия, которые были вынуждены уволится из-за плачевного положения дел на предприятии и неадекватного управления им», — отметили в DCH, рассказав о предварительных итогах конкурса.

Напомним, что согласно содержанию 11 вакансий, обнародованных акционерами «Мотор Сичи», действующие топ-менеджеры предприятия не могут претендовать на высшие руководящие должности, на которые объявлен конкурс.

Действующий топ-менеджмент, в том числе члены набсовета «Мотор Сич», представляют интересы бывшего владельца контрольного пакета акций компании Вячеслава Богуслаева и будет заменен акционерами. Один из акционеров предприятия уже обратился в суд с исковым требованием признать этот набсовет нелегитимным.

Согласно заявлениям акционеров на протяжении всего времени с момента истечения срока полномочий набсовет ПАО «Мотор Сич» игнорировал их обращения о проведении общего собрания для формирования новых легитимных органов управления. Такие действия стали поводом для обвинений в адрес экс-владельца компании Вячеслава Богуслаева в рейдерском захвате предприятия, которым он фактически руководит через подконтрольный менеджмент на протяжении нескольких лет после продажи контрольного пакета акций завода группе китайских инвесторов.

Поэтому чтобы избежать возможного давления со стороны бывшего мажоритарного акционера «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и выполняющих его указания руководителей завода на кандидатов в будущий состав Совета Директоров, акционеры-организаторы кадрового конкурса гарантировали всем его участникам полную конфиденциальность.

Недавно в СМИ была раскрыта схема хищений управленцев Вячеслава Богуслаева на «Мотор Сич»: компания получила свыше 4,5 млрд грн налоговых льгот, но вместо инвестиций в развитие предприятия его руководители посредством покупки «мусорных» ценных бумаг выводили эти деньги в наличку, что стало основанием для уголовного преследования руководителей завода. Эту схему в СМИ назвали «персональным офшором Богуслаева». Акционеры «Мотор Сич» обратились в суды с исками против менеджеров компании, чтобы добиться компенсации убытков. Общая сумма хищений ставленников Богуслаева на заводе составила свыше 438 млн грн.

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Автор: УНИАН