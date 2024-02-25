Торговцы наличной валютой вернутся к работе в режиме "с оборота", отметил аналитик

Курс доллара в Украине в воскресенье, 25 февраля, в большинстве обменников финкомпаний будет в пределах коридора: прием от 38,15 до 38,40 грн/долл. и продажа от 38,45 до 38,95 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, спред по доллару в основной массе обменников будет в пределах 20−30 копеек.

Курс евро останется в пределах коридора: прием от 41,40 до 41,85 грн/евро и продажа от 41,95 до 42,30 грн/евро, считает эксперт.

Видео дня

"У владельцев обменников к выходным нет особых оснований опасаться сюрпризов по курсу в ближайшие дни, что вернет их к уже почти привычному формату работы "с оборота", - констатировал Козырев.

Он также предположил, что владельцы обменников будут "тестировать" спрос по возможному росту котировок.

Курс доллара в Украине - прогноз на неделю

Напомним, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН спрогнозировал, что завершение зимы вряд ли всколыхнет валютный рынок. По его словам, как и раньше, ежедневные курсовые изменения будут ожидаемо незначительными (до 0,2-0,3 грн на межбанке и до 0,5 грн на наличном рынке).

Эксперт уверен, что сохранится тенденция к разноплановости курсовых колебаний: в зависимости от спроса и предложения, валютные курсы периодически будут то расти, то снижаться.

Вас также могут заинтересовать новости: