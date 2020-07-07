GOLAW названа лучшей юридической фирмой Украины в сфере корпоративного права

3 июля состоялась четырнадцатая церемония награждения лучших юристов Украины – «Юридическая премия 2020 года», во время которой юридическая фирма GOLAW получила престижа награду «Юридическая фирма года в сфере корпоративного права».

«Прошлый год был полон сложными комплексными проектами, и я чрезвычайно горжусь признанием команды практики корпоративного права за профессиональную работу и преданность. Мы хотим зафиксировать свою позицию как лидера в практике корпоративного права и M&A и будем применять наш международный опыт и локальные знания для оказания образцовых услуг для наших клиентов», - сообщил Максим Лебедев, партнер GOLAW, руководитель практики корпоративного права и M&A, адвокат

Уже более 15 лет GOLAW предоставляет юридические консультации украинским и иностранным компаниям в сфере корпоративного права и M&A. Руководитель практики Максим Лебедев неоднократно признавался среди лидеров отрасли согласно результатам национальных и международных юридических исследовательских программ.

Отметим, что GOLAW также стала финалистом в семи других номинациях, среди которых фирма года из судебного, банковского и финансового, трудового, уголовного права, а также фирма года в сферах энергетики, должностных преступлений и работы с проблемной задолженностью.

В 2019 году GOLAW была названа лучшей юридической фирмой Украины в сфере налогового права.

GOLAW – международная юридическая фирма, офисы которой расположены в Киеве (Украина) и Берлине (Германия). Фирма неоднократно была высоко отмечена ведущими украинскими и международными рейтингами, среди которых The Legal 500 EMEA, Chambers & Partners, IFLR 1000, Best Lawyers, Who is Who Legal «Юридическая премия» и тому подобное. В течение последних восьми лет, GOLAW входит в топ-10 лучших юридических фирм Украины.

«Юридическая премия года» – ежегодное исследование украинского юридического рынка, которое проводится специализированным изданием “Юридическая практика”. Номинационная комиссия премии выбирает лучшие юридические фирмы и ведущих специалистов в более чем 40 категориях, учитывая, среди прочего, успешные сделки фирмы, ее финансовые показатели и признание на международном уровне.

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