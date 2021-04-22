Данное топливо передано на экспертизу, планируется наложение ареста на изъятую продукцию.

Сотрудники Государственной фискальной службы в результате проведенных оперативных мероприятий выявили и конфисковали почти 1 млн литров контрафактного бензина различных марок стоимостью более 26 млн грн.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Установлено, что одна из расположенных в Киеве АЗС продавала незаконно произведенное топливо. На основании санкции суда ГФС провела обыски на расположенных в Киеве, Киевской и Черкасской областях АЗС и нежилых помещениях, использовавшихся для ведения хозяйственной деятельности, в ходе которого состоялось изъятие топлива и финансово-хозяйственной документации. Данное топливо передано на экспертизу, планируется наложение ареста на изъятую продукцию. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Киевская городская прокуратура.

“Теневые рынки являются угрозой экономической безопасности государства. Сотрудники ГФС благодаря аналитическим возможностям службы выявляют любые теневые схемы на рынке горюче-смазочных материалов. Об эффективности такого подхода говорят результаты работы ГФС в течение первого квартала этого года. За первые три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили контрафактного топлива почти на 500 млн грн.

Служба не позволит обворовывать государство и каждого гражданина Украины. Уверен, что уже в среднесрочной перспективе мы способны свести на нет существование рынка контрафактного топлива, что позволит бюджету получить дополнительные поступления и стимулировать развитие легального бизнеса”, - отметил глава ГФС Вадим Мельник.

По итогам первого квартала 2021 года ГФС изъяла более 15 тыс. тонн контрафактного топлива, стоимость которого превышает 500 млн грн. В частности, в конце марта была конфискована крупная партия нелегального топлива в Кировоградской области на сумму более 1 млн долларов США.

Ранее президент Владимир Зеленский призывал правоохранителей активизировать борьбу с нелегальными АЗС и мини-НПЗ.

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Автор: Иван Бойко