Сотрудники ГУ ГФС в г. Киеве по процессуальному руководству прокуроров Киевской городской прокуратуры и совместно с сотрудниками ГУ контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ прекратили противоправную схему поставок на территорию Украины минудобрений российского происхождения, сообщает пресс-служба ДФС

Правоохранители установили, что аффилированные структуры российской компании, к которым согласно Указу президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018 введено в действие решение СНБО о применении специальных экономических санкций, совершали противоправное поставки минеральных удобрений в Украину путем представления недостоверных сведений в таможенные органы.

В результате указанной деятельности субъекты хозяйствования нанесли убытки государственному бюджету Украины на общую сумму более 1,3 млрд грн.

По результатам санкционированных обысков в г. Киеве изъята документация, наличные денежные средства в различной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривень и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

Двум лицам, которые причастны к организации противоправной схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Продолжается комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на доведение непосредственной причастности к преступной деятельности других фигурантов расследования.

Автор: Григорий Бондарь