Также агентство Fitch Ratings отметило снижение общей суммы долга "Метинвеста".

"Метинвест" заявил, что агентство Fitch Ratings изменило прогноз долгосрочного рейтинга группы по обязательствам в иностранной и нацвалюте на "стабильный", ранее он был "негативным".

Об этом сообщили в пресс-службе группы горно-металлургических компаний "Метинвест".

Читайте также"Метинвест" повышает зарплаты своим сотрудникам, сейчас персонал получает в среднем более 20 тысячКроме того, кредитный рейтинг "Метинвеста" остался на прежнем уровне BB-. А это, отмечают в группе, на два уровня выше странового потолка для Украины.

Такие оценки от Fitch Ratings группа получила благодаря умению генерировать денежный поток. Также рейтинговое агентство оценило финансовую гибкость компании, что способствует повышению ее доходности, например, путем получения контроля над Покровской угольной группой.

Также агентство Fitch Ratings отметило снижение общей суммы долга "Метинвеста".

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Автор: Григорий Бондарь